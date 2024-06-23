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WTA
23 июня 2024, 11:55 | Обновлено 23 июня 2024, 11:56
146
0

Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире WTA 500 в Истборне

23 июня 2024, 11:55 | Обновлено 23 июня 2024, 11:56
146
0
Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

23 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В финальном раунде отбора украинка сыграет против Лорен Дэвис (№286 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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