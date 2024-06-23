Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире WTA 500 в Истборне
23 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В финальном раунде отбора украинка сыграет против Лорен Дэвис (№286 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
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