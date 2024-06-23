Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Я доволен результатом»

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Чехии (1:1):

«Я доволен результатом. Мы заработали первое очко, но также есть определенное разочарование из-за того, что упустили шанс на последней минуте. Мы уважаем каждого соперника, но всегда хотим прогрессировать и попробуем использовать свой шанс в матче против Португалии.

Мы знали, что Чехия – физически очень сильная команда, и почти все их атаки заканчивались навесами, но невероятная игра Гиорги Мамардашвили спасла нас от поражения. Мы счастливы, что имеем такого блестящего вратаря».