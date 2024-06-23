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  4. Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Я доволен результатом»
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 12:05 |
389
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Я доволен результатом»

Вингер сборной Грузии прокомментировал ничью в матче против Чехии

23 июня 2024, 12:05 |
389
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Я доволен результатом»
УЕФА. Хвича Кварацхелия

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Чехии (1:1):

«Я доволен результатом. Мы заработали первое очко, но также есть определенное разочарование из-за того, что упустили шанс на последней минуте. Мы уважаем каждого соперника, но всегда хотим прогрессировать и попробуем использовать свой шанс в матче против Португалии.

Мы знали, что Чехия – физически очень сильная команда, и почти все их атаки заканчивались навесами, но невероятная игра Гиорги Мамардашвили спасла нас от поражения. Мы счастливы, что имеем такого блестящего вратаря».

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сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Грузия - Чехия Хвича Кварацхелия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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