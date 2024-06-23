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  4. В Днепре-1 отреагировали на слухи о прекращении существования
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 11:27 |
370
0

В Днепре-1 отреагировали на слухи о прекращении существования

Вячеслав Фридман отказался комментировать информацию журналистов

23 июня 2024, 11:27 |
370
0
В Днепре-1 отреагировали на слухи о прекращении существования
СК Днепр-1

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слухи о прекращении существования команды:

«Пока в отпуске, ничего не комментирую».

Напомним, 22 июня 2024 года украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Днепр-1», который вскоре должен представлять Украину в Лиге конференций, в ближайшее время, скорее всего, прекратит свое существование.

Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

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чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Днепр-1 U-19 Вячеслав Фридман
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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