В Днепре-1 отреагировали на слухи о прекращении существования
Вячеслав Фридман отказался комментировать информацию журналистов
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слухи о прекращении существования команды:
«Пока в отпуске, ничего не комментирую».
Напомним, 22 июня 2024 года украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Днепр-1», который вскоре должен представлять Украину в Лиге конференций, в ближайшее время, скорее всего, прекратит свое существование.
Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.
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