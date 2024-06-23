Другие новости23 июня 2024, 01:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Важные события во всех видах спорта
23 июня 2024, 01:17 |
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В воскресенье, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:30 Эспаньол – Реал Овьедо
22:00 Швейцария – Германия
22:00 Шотландия – Венгрия
ТЕННИС
13:00 Ангелина Калинина – Лорен Дэвис
13:00 Даяна Ястремская – Мирра Андреева
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