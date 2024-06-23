Брентфорд следит сразу за тремя игроками Руха

Как стало известно Sport.ua, «Брентфорд» проявляет интерес к защитнику Богдану Слюбику, полузащитнику Евгению Пастуху и вратарю Дмитрию Ледвию.

По нашей информации, представители английского клуба приезжали в Украину для просмотра матчей львовской команды.

После трансфера Егора Ярмолюка «Брентфорд» активно следит за молодыми украинскими талантами.

Главная проблема потенциальных трансферов – высокая цена на футболистов и конкуренция со стороны других клубов. Главным претендентом на Слюбика является «Бенфика», а Пастух входит в сферу интересов итальянских клубов.

В прошлом сезон «Брентфорд» финишировал на 16-м месте в АПЛ.