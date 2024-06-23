Брентфорд следит сразу за тремя игроками Руха
Английский клуб интересуется молодыми талантами львовского клуба
Как стало известно Sport.ua, «Брентфорд» проявляет интерес к защитнику Богдану Слюбику, полузащитнику Евгению Пастуху и вратарю Дмитрию Ледвию.
По нашей информации, представители английского клуба приезжали в Украину для просмотра матчей львовской команды.
После трансфера Егора Ярмолюка «Брентфорд» активно следит за молодыми украинскими талантами.
Главная проблема потенциальных трансферов – высокая цена на футболистов и конкуренция со стороны других клубов. Главным претендентом на Слюбика является «Бенфика», а Пастух входит в сферу интересов итальянских клубов.
В прошлом сезон «Брентфорд» финишировал на 16-м месте в АПЛ.
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