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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 00:50 | Обновлено 23 июня 2024, 01:45
899
0

Криштиану Роналду повторил рекорд Поборски

Капитан португальцев сделал 8-ю голевую передачу на Euro

23 июня 2024, 00:50 | Обновлено 23 июня 2024, 01:45
899
0
Криштиану Роналду повторил рекорд Поборски
Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду, который выступил ассистентом в третьем мяче сборной Португалии в матче с Турцией (3:0), стал первым игроком в истории, сделавшим голевые передачи на пяти Euro.

Всего же капитан португальцев записал на свой счет уже 8-й результативный пас. Тем самым он повторил рекорд финальных турниров чемпионатов Европы 20-летней давности, принадлежащий чеху Карелу Поборски.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты финальных турниров чемпионатов Европы

Игрок

Сборная

ГП

ЧЕ

1.

Карел ПОБОРСКИ

Чехия

8

1996-2004

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

8

2004-2024

3.

Луиш ФИГУ

Португалия

5

1996-2004

Дэвид БЕКХЭМ

Англия

5

2000-2004

Арьен РОББЕН

Нидерланды

5

2004-2012

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

5

2004-2016

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

5

2008-2016

Эден АЗАР

Бельгия

5

2016-2020

Кевин ДЕ БРЕЙНЕ

Бельгия

5

2016-2020

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

4

2008-2020

ЖОРДИ АЛЬБА

Испания

4

2012-2020

Аарон РЭМСИ

Уэльс

4

2016-2020

Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ

Т

Игрок

Сборная

ЧЕ

5

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004, 2008, 2016, 2020, 2024

3

Юрген КЛИНСМАНН

ФРГ/Германия

1988, 1992, 1996

3

Луиш ФИГУ

Португалия

1996, 2000, 2004

3

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2004, 2008, 2012

3

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

2008, 2012, 2016

3

НАНИ

Португалия

2008, 2012, 2016

3

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

2008, 2012, 2016

3

ЖОРДИ АЛЬБА

Испания

2012, 2016, 2020

3

Иван ПЕРИШИЧ

Хорватия

2012, 2016, 2020
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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