Криштиану Роналду повторил рекорд Поборски
Капитан португальцев сделал 8-ю голевую передачу на Euro
Криштиану Роналду, который выступил ассистентом в третьем мяче сборной Португалии в матче с Турцией (3:0), стал первым игроком в истории, сделавшим голевые передачи на пяти Euro.
Всего же капитан португальцев записал на свой счет уже 8-й результативный пас. Тем самым он повторил рекорд финальных турниров чемпионатов Европы 20-летней давности, принадлежащий чеху Карелу Поборски.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты финальных турниров чемпионатов Европы
|
|
Игрок
|
Сборная
|
ГП
|
ЧЕ
|
1.
|
Карел ПОБОРСКИ
|
Чехия
|
8
|
1996-2004
|
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
8
|
2004-2024
|
3.
|
Луиш ФИГУ
|
Португалия
|
5
|
1996-2004
|
|
Дэвид БЕКХЭМ
|
Англия
|
5
|
2000-2004
|
|
Арьен РОББЕН
|
Нидерланды
|
5
|
2004-2012
|
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
5
|
2004-2016
|
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
5
|
2008-2016
|
|
Эден АЗАР
|
Бельгия
|
5
|
2016-2020
|
|
Кевин ДЕ БРЕЙНЕ
|
Бельгия
|
5
|
2016-2020
|
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
4
|
2008-2020
|
|
ЖОРДИ АЛЬБА
|
Испания
|
4
|
2012-2020
|
|
Аарон РЭМСИ
|
Уэльс
|
4
|
2016-2020
Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ
|
Т
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
5
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004, 2008, 2016, 2020, 2024
|
3
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
ФРГ/Германия
|
1988, 1992, 1996
|
3
|
Луиш ФИГУ
|
Португалия
|
1996, 2000, 2004
|
3
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2004, 2008, 2012
|
3
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
2008, 2012, 2016
|
3
|
НАНИ
|
Португалия
|
2008, 2012, 2016
|
3
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
2008, 2012, 2016
|
3
|
ЖОРДИ АЛЬБА
|
Испания
|
2012, 2016, 2020
|
3
|
Иван ПЕРИШИЧ
|
Хорватия
|
2012, 2016, 2020
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