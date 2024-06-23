Криштиану Роналду повторил рекорд Поборски

Криштиану Роналду, который выступил ассистентом в третьем мяче сборной Португалии в матче с Турцией (3:0), стал первым игроком в истории, сделавшим голевые передачи на пяти Euro.

Всего же капитан португальцев записал на свой счет уже 8-й результативный пас. Тем самым он повторил рекорд финальных турниров чемпионатов Европы 20-летней давности, принадлежащий чеху Карелу Поборски.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты финальных турниров чемпионатов Европы

Игрок Сборная ГП ЧЕ 1. Карел ПОБОРСКИ Чехия 8 1996-2004 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 8 2004-2024 3. Луиш ФИГУ Португалия 5 1996-2004 Дэвид БЕКХЭМ Англия 5 2000-2004 Арьен РОББЕН Нидерланды 5 2004-2012 Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия 5 2004-2016 Сеск ФАБРЕГАС Испания 5 2008-2016 Эден АЗАР Бельгия 5 2016-2020 Кевин ДЕ БРЕЙНЕ Бельгия 5 2016-2020 ЖОАУ МОУТИНЬЮ Португалия 4 2008-2020 ЖОРДИ АЛЬБА Испания 4 2012-2020 Аарон РЭМСИ Уэльс 4 2016-2020

Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ