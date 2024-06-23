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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 00:29 | Обновлено 23 июня 2024, 00:36
189
0

Микаутадзе стал автором самого позднего гола «в раздевалку» в истории Euro

Форвард сборной Грузии поразил ворота чехов на 45+4-й минуте

23 июня 2024, 00:29 | Обновлено 23 июня 2024, 00:36
189
0
Микаутадзе стал автором самого позднего гола «в раздевалку» в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

23-летний форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал автором самого позднего гола «в раздевалку» в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота чехов он поразил на 45+4-й компенсированной минуте первого тайма.

Прежний рекорд, установленный на Euro-2020 испанцем Эмериком Лапорте, Микаутадзе перекрыл на одну минуту.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы «в раздевалку» в финальных турнирах чемпионатов Европы

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

45+4'

Жорж МИКАУТАДЗЕ

Грузия

22.06.2024

ГТ

Чехия

1:1 (1:0*)

45+3'

Эмерик ЛАПОРТЕ

Испания

23.06.2021

ГТ

Словакия

5:0 (2:0)

45+2'

Гиоргос КАРАГУНИС

Греция

16.06.2012

ГТ

Россия

1:0 (1:0)

45+2'

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

07.07.2016

1/2

Германия

2:0 (1:0)

45+2'

Алексей МИРАНЧУК

Россия

16.06.2021

ГТ

Финляндия

1:0 (1:0)

45+2'

Карим БЕНЗЕМА

Франция

23.06.2021

ГТ

Португалия

2:2 (1:1)

45+2'

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

02.07.2021

1/4

Италия

1:2 (1:2)

45+2'

Дани КАРВАХАЛЬ

Испания

15.06.2024

ГТ

Хорватия

3:0 (3:0)

45+1'

Марис ВЕРПАКОВСКИЙ

Латвия

15.06.2004

ГТ

Чехия

1:2 (1:0)

45+1'

Уэйн РУНИ

Англия

21.06.2004

ГТ

Хорватия

4:2 (2:1)

45+1'

Кай ХАВЕРЦ

Германия

14.06.2024

ГТ

Шотландия

5:1 (3:0)

* счет первого тайма.

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цифры и факты Жорж Микаутадзе Евро-2024 сборная Грузии по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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