Микаутадзе стал автором самого позднего гола «в раздевалку» в истории Euro
Форвард сборной Грузии поразил ворота чехов на 45+4-й минуте
23-летний форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал автором самого позднего гола «в раздевалку» в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота чехов он поразил на 45+4-й компенсированной минуте первого тайма.
Прежний рекорд, установленный на Euro-2020 испанцем Эмериком Лапорте, Микаутадзе перекрыл на одну минуту.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы «в раздевалку» в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
45+4'
|
Жорж МИКАУТАДЗЕ
|
Грузия
|
22.06.2024
|
ГТ
|
Чехия
|
1:1 (1:0*)
|
45+3'
|
Эмерик ЛАПОРТЕ
|
Испания
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Словакия
|
5:0 (2:0)
|
45+2'
|
Гиоргос КАРАГУНИС
|
Греция
|
16.06.2012
|
ГТ
|
Россия
|
1:0 (1:0)
|
45+2'
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
07.07.2016
|
1/2
|
Германия
|
2:0 (1:0)
|
45+2'
|
Алексей МИРАНЧУК
|
Россия
|
16.06.2021
|
ГТ
|
Финляндия
|
1:0 (1:0)
|
45+2'
|
Карим БЕНЗЕМА
|
Франция
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Португалия
|
2:2 (1:1)
|
45+2'
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
02.07.2021
|
1/4
|
Италия
|
1:2 (1:2)
|
45+2'
|
Дани КАРВАХАЛЬ
|
Испания
|
15.06.2024
|
ГТ
|
Хорватия
|
3:0 (3:0)
|
45+1'
|
Марис ВЕРПАКОВСКИЙ
|
Латвия
|
15.06.2004
|
ГТ
|
Чехия
|
1:2 (1:0)
|
45+1'
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
21.06.2004
|
ГТ
|
Хорватия
|
4:2 (2:1)
|
45+1'
|
Кай ХАВЕРЦ
|
Германия
|
14.06.2024
|
ГТ
|
Шотландия
|
5:1 (3:0)
* счет первого тайма.
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