Чемпионат Европы22 июня 2024, 23:43 | Обновлено 22 июня 2024, 23:53
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ВИДЕО. Де Брюйне увеличил преимущество Бельгии в матче Евро против Румынии
Капитан бельгийцев отличился на 79-й минуте
22 июня 2024, 23:43 | Обновлено 22 июня 2024, 23:53
1574
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В немецком Кельне 22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.
На 79-й минуте лидер и капитан бельгийской национальной команды Кевин де Брюйне увеличил преимущество!
❗️ ВИДЕО. Де Брюйне увеличил преимущество Бельгии в матче Евро против Румынии
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