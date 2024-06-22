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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 23:43 | Обновлено 22 июня 2024, 23:53
1574
0

ВИДЕО. Де Брюйне увеличил преимущество Бельгии в матче Евро против Румынии

Капитан бельгийцев отличился на 79-й минуте

22 июня 2024, 23:43 | Обновлено 22 июня 2024, 23:53
1574
0
ВИДЕО. Де Брюйне увеличил преимущество Бельгии в матче Евро против Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

В немецком Кельне 22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.

На 79-й минуте лидер и капитан бельгийской национальной команды Кевин де Брюйне увеличил преимущество!

❗️ ВИДЕО. Де Брюйне увеличил преимущество Бельгии в матче Евро против Румынии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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