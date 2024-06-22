Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Доди Лукебакио получил две желтые карточки за два матча в группе Е
26-летний форвард сборной Бельгии Доди Лукебакио, который на клубном уровне защищает цвета «Севильи», пропустит матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Украины.
Лукебакио получил два предупреждения за два первых поединка в квартете: против Словакии и против Румынии. Таким образом, Доди не сыграет с сине-желтыми из-за перебора желтых карточек.
Встреча Украины и Бельгии состоится 26 июня на стадионе «МХП-Арена» в немецком Штутгарте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
ФОТО. Доди Лукебакио получил желтую карточку в матче против Румынии
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