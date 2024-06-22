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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 22:45 |
3833
1

Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина

Доди Лукебакио получил две желтые карточки за два матча в группе Е

22 июня 2024, 22:45 |
3833
1
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний форвард сборной Бельгии Доди Лукебакио, который на клубном уровне защищает цвета «Севильи», пропустит матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Украины.

Лукебакио получил два предупреждения за два первых поединка в квартете: против Словакии и против Румынии. Таким образом, Доди не сыграет с сине-желтыми из-за перебора желтых карточек.

Встреча Украины и Бельгии состоится 26 июня на стадионе «МХП-Арена» в немецком Штутгарте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

ФОТО. Доди Лукебакио получил желтую карточку в матче против Румынии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Donchanin
Так себе новость. Бакайоко, который выйдет вместо него поопаснее будет. Не знаю почему его в основу не ставят
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