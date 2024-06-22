ФОТО. Легкая победа Португалии, щедрый Роналду и выход в плей-офф

Португалия в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 уверенно обыграла Турцию со счетом 3:0 и с шестью очками гарантировала себе выход в плей-офф.

Игра запомнилась смешным автоголом турецкого защитника, щедрой результативной передачей Криштиану Роналду на Бруну Фернандеша и фактом выхода Португалии в плей-офф с первого места.