Чемпионат Европы22 июня 2024, 21:32 |
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ФОТО. Легкая победа Португалии, щедрый Роналду и выход в плей-офф
Португальцы выиграли свою группу
22 июня 2024, 21:32 |
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Португалия в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 уверенно обыграла Турцию со счетом 3:0 и с шестью очками гарантировала себе выход в плей-офф.
Игра запомнилась смешным автоголом турецкого защитника, щедрой результативной передачей Криштиану Роналду на Бруну Фернандеша и фактом выхода Португалии в плей-офф с первого места.
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