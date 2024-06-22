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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 21:32 |
325
0

ФОТО. Легкая победа Португалии, щедрый Роналду и выход в плей-офф

Португальцы выиграли свою группу

22 июня 2024, 21:32 |
325
0
ФОТО. Легкая победа Португалии, щедрый Роналду и выход в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 уверенно обыграла Турцию со счетом 3:0 и с шестью очками гарантировала себе выход в плей-офф.

Игра запомнилась смешным автоголом турецкого защитника, щедрой результативной передачей Криштиану Роналду на Бруну Фернандеша и фактом выхода Португалии в плей-офф с первого места.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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