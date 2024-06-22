Чемпионат Европы22 июня 2024, 20:55 | Обновлено 22 июня 2024, 21:04
989
5
Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко в прямом эфире. LIVE трансляция
Роман Бебех и жена Александр Влада Седан общаются с футболистом сине-желтых
22 июня 2024, 20:55 | Обновлено 22 июня 2024, 21:04
989
5
Вечером 22 июня проходит трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.
Роман Бебех вместе с Владой Седан в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.
Начало стрима с Александром Зинченко запланировано на 20:45 по киевскому времени.
26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура Евро-2024 против команды Бельгии.
Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко в прямом эфире. LIVE трансляция
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Комментарии 5
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"Будь-ласка не зупиняйся" це тобі Влада каже
Цей дебілізм має якісь межі? Що там ребров взагалі робить , що гравці на євро займаються різнею хнею?
Показать Скрыть 2 ответа
Шо шо, а Зіна вміє правильно говорити.
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