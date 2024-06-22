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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 20:55 | Обновлено 22 июня 2024, 21:04
989
5

Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко в прямом эфире. LIVE трансляция

Роман Бебех и жена Александр Влада Седан общаются с футболистом сине-желтых

22 июня 2024, 20:55 | Обновлено 22 июня 2024, 21:04
989
5
Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко в прямом эфире. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 22 июня проходит трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Роман Бебех вместе с Владой Седан в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с Александром Зинченко запланировано на 20:45 по киевскому времени.

26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура Евро-2024 против команды Бельгии.

Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко в прямом эфире. LIVE трансляция

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сборная Украины по футболу Роман Бебех Евро-2024 смотреть онлайн Украинская ассоциация футбола Влада Зинченко (Седан) Украина - Бельгия Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Remark
"Будь-ласка не зупиняйся" це тобі Влада каже
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+1
AndiM
Цей дебілізм має якісь межі? Що там ребров взагалі робить , що гравці на євро займаються різнею хнею?
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+1
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Remark
Шо шо, а Зіна вміє правильно говорити.
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0
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