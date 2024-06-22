Вечером 22 июня проходит трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Роман Бебех вместе с Владой Седан в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с Александром Зинченко запланировано на 20:45 по киевскому времени.

26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура Евро-2024 против команды Бельгии.

Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко в прямом эфире. LIVE трансляция