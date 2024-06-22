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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 21:06 | Обновлено 22 июня 2024, 21:11
2622
0

Определилась третья команда, вышедшая в плей-офф Евро-2024

Португалия выиграла свою группу

22 июня 2024, 21:06 | Обновлено 22 июня 2024, 21:11
2622
0
Определилась третья команда, вышедшая в плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии обыграла Турцию со счетом 3:0 в матче группового этапа Евро-2024 и после двух туров гарантировала себе выход в плей-офф с шестью очками.

Команда Роберто Мартинеса точно финиширует на первой позиции. За второе место перед последним туром продолжат сражение Турция (3 очка), Чехия (1) и Грузия (1).

Ранее в плей-офф уже вышли Германия и Испания.

Победитель группы F в следующем раунде сыграет против одной из команд групп A, B, C, которые займут третье место.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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