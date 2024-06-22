Чемпионат Европы22 июня 2024, 21:06 | Обновлено 22 июня 2024, 21:11
2622
0
Определилась третья команда, вышедшая в плей-офф Евро-2024
Португалия выиграла свою группу
22 июня 2024, 21:06 | Обновлено 22 июня 2024, 21:11
2622
0
Сборная Португалии обыграла Турцию со счетом 3:0 в матче группового этапа Евро-2024 и после двух туров гарантировала себе выход в плей-офф с шестью очками.
Команда Роберто Мартинеса точно финиширует на первой позиции. За второе место перед последним туром продолжат сражение Турция (3 очка), Чехия (1) и Грузия (1).
Ранее в плей-офф уже вышли Германия и Испания.
Победитель группы F в следующем раунде сыграет против одной из команд групп A, B, C, которые займут третье место.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июня 2024, 00:19 16
Польша потеряла все шансы выйти из группы D в плей-офф чемпионата Европы
Футбол | 22 июня 2024, 19:05 8
Неожиданный лидер группы Е встретится с ее фаворитом
Футбол | 22.06.2024, 18:05
Футбол | 22.06.2024, 19:55
Футбол | 21.06.2024, 23:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.06.2024, 06:23 1
21.06.2024, 17:50 304
21.06.2024, 18:29 36
21.06.2024, 19:57 4
21.06.2024, 20:55 16
21.06.2024, 10:29 8