ОФИЦИАЛЬНО. Исход игроков продолжается: Верес покинули вратарь и защитник

Клуб УПЛ «Верес» объявил об уходе из команды опытного вратаря Евгения Паста. Руководство решило не продлевать контракт 36-летнего игрока.

В минувшем сезоне Паст провел 15 матчей.

Кроме того, команду покинул защитник Даниил Хондак. Стороны решили прервать сотрудничество по ободному согласию. 23-летний игрок в прошлом сезоне провел 5 матчей.

Команда, которая сохранила место в УПЛ лишь в переходных матчах, продолжает чистку состава: летом клуб покинули Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук и Даниил Хондак.