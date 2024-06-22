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Украина. Премьер лига
22 июня 2024, 20:12 | Обновлено 22 июня 2024, 20:13
1703
0

ОФИЦИАЛЬНО. Исход игроков продолжается: Верес покинули вратарь и защитник

Паст и Хондак покинули команду

22 июня 2024, 20:12 | Обновлено 22 июня 2024, 20:13
1703
0
ОФИЦИАЛЬНО. Исход игроков продолжается: Верес покинули вратарь и защитник
ФК Верес. Евгений Паст

Клуб УПЛ «Верес» объявил об уходе из команды опытного вратаря Евгения Паста. Руководство решило не продлевать контракт 36-летнего игрока.

В минувшем сезоне Паст провел 15 матчей.

Кроме того, команду покинул защитник Даниил Хондак. Стороны решили прервать сотрудничество по ободному согласию. 23-летний игрок в прошлом сезоне провел 5 матчей.

Команда, которая сохранила место в УПЛ лишь в переходных матчах, продолжает чистку состава: летом клуб покинули Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук и Даниил Хондак.

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Верес Ровно Евгений Паст Даниил Хондак трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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