Определен лучший игрок матча Грузия – Чехия
Награду получил Гиорги Мамардашвили
В субботу, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Грузии и Чехии. Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.
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УЕФА признала лучшим игроком встречи вратаря грузин Гиорги Мамардашвили. 23-летний голкипер в матче против чехов совершил 11 сейвов и спас свою команду от 3.19 голов по статистической метрике xGPrevented.
После этой ничьей в активе Грузии и Чехии по 1 очку после двух матчей. Впереди них Турция и Португалия, имеющие по 3 очка и матч в запасе.
🇬🇪 A stunning display by Giorgi Mamardashvili 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/D1wOXLJdtd— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
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