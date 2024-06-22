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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 18:34 |
355
0

Определен лучший игрок матча Грузия – Чехия

Награду получил Гиорги Мамардашвили

22 июня 2024, 18:34 |
355
0
Определен лучший игрок матча Грузия – Чехия
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Грузии и Чехии. Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

УЕФА признала лучшим игроком встречи вратаря грузин Гиорги Мамардашвили. 23-летний голкипер в матче против чехов совершил 11 сейвов и спас свою команду от 3.19 голов по статистической метрике xGPrevented.

После этой ничьей в активе Грузии и Чехии по 1 очку после двух матчей. Впереди них Турция и Португалия, имеющие по 3 очка и матч в запасе.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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