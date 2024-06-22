Чемпионат Европы22 июня 2024, 17:58 | Обновлено 22 июня 2024, 18:13
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Команды идут за второй победой. Составы на матч Турция – Португалия
Победитель гарантирует себе плей-офф
22 июня 2024, 17:58 | Обновлено 22 июня 2024, 18:13
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22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники определили стартовые составы.
Турция: Байандир, Челик, Акайдин, Бардакчи, Айнан, Карем, Кокчу, Акгюн, Чалханоглу, Кадиоглу, Йылмаз
Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Паулинья, Фернандеш, Витинья, Леау, Бернарду, Роналду
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