Команды идут за второй победой. Составы на матч Турция – Португалия

22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.

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Наставники определили стартовые составы.

Турция: Байандир, Челик, Акайдин, Бардакчи, Айнан, Карем, Кокчу, Акгюн, Чалханоглу, Кадиоглу, Йылмаз

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Паулинья, Фернандеш, Витинья, Леау, Бернарду, Роналду