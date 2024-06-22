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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 17:58 | Обновлено 22 июня 2024, 18:13
594
0

Команды идут за второй победой. Составы на матч Турция – Португалия

Победитель гарантирует себе плей-офф

22 июня 2024, 17:58 | Обновлено 22 июня 2024, 18:13
594
0
Команды идут за второй победой. Составы на матч Турция – Португалия

22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники определили стартовые составы.

Турция: Байандир, Челик, Акайдин, Бардакчи, Айнан, Карем, Кокчу, Акгюн, Чалханоглу, Кадиоглу, Йылмаз

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Паулинья, Фернандеш, Витинья, Леау, Бернарду, Роналду

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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