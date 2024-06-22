ВИДЕО. Чехия сравняла счет в матче с Грузией
На 59-й минуте гол забил Патрик Шик
22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходит матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.
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Встреча проходит на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.
На 59-й минуте игрок сборной Чехии после подачи углового головой переправлял мяч в дальний угол ворот Грузии, но попал в штангу. Однако чехам повезло, ведь на добивании первым оказался нападающий Патрик Шик.
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