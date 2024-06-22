ВИДЕО. Грузия под перерыв неожиданно вышла вперед в матче против Чехии
На 45+4 минуте пенальти реализовал Жорж Микаутадзе
22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходит матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.
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Встреча проходит на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.
Уже в компенсированное арбитром время грузины получили право на исполнение пенальти. На 45+4 минуте к одиннадцатиметровой отметке подошел нападающий Жорж Микаутадзе и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.
ВИДЕО. Грузия под перерыв неожиданно вышла вперед в матче против Чехии
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