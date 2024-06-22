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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 16:58 | Обновлено 22 июня 2024, 16:59
436
0

ВИДЕО. Грузия под перерыв неожиданно вышла вперед в матче против Чехии

На 45+4 минуте пенальти реализовал Жорж Микаутадзе

22 июня 2024, 16:58 | Обновлено 22 июня 2024, 16:59
436
0
ВИДЕО. Грузия под перерыв неожиданно вышла вперед в матче против Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходит матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.

Уже в компенсированное арбитром время грузины получили право на исполнение пенальти. На 45+4 минуте к одиннадцатиметровой отметке подошел нападающий Жорж Микаутадзе и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

ВИДЕО. Грузия под перерыв неожиданно вышла вперед в матче против Чехии

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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