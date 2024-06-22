Игра Довбика на Евро ухудшила ситуацию игрока. Атлетико не хочет платить

По информации испанских СМИ, главным претендентом на форварда «Жироны» Артема Довбика остается «Атлетико», однако два клуба договориться пока не могут.

«Жирона» надеялась, что успешная игра бомбардира на Евро-2024 вынудит мадридский клуб выложить 35-40 миллионов евро, но пока игра Артема не впечатляет.

«Атлетико» не против пойти на расходы, однако хочет увидеть топ-игру Довбика на Евро.

Украинец в двух матчах дважды выходил в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.