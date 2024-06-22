Испания22 июня 2024, 17:30 |
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Игра Довбика на Евро ухудшила ситуацию игрока. Атлетико не хочет платить
40 миллионов евро мадридский клуб пока отдавать не хочет
22 июня 2024, 17:30 |
4352
45
По информации испанских СМИ, главным претендентом на форварда «Жироны» Артема Довбика остается «Атлетико», однако два клуба договориться пока не могут.
«Жирона» надеялась, что успешная игра бомбардира на Евро-2024 вынудит мадридский клуб выложить 35-40 миллионов евро, но пока игра Артема не впечатляет.
«Атлетико» не против пойти на расходы, однако хочет увидеть топ-игру Довбика на Евро.
Украинец в двух матчах дважды выходил в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.
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Пофиг на ла лигу)))
То ж фигня 24 мяча.
Ох и клоуны.))))
С цыганковым та же история.
К сожалению они и других украинских игроков подставят.