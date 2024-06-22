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  4. Игра Довбика на Евро ухудшила ситуацию игрока. Атлетико не хочет платить
Испания
22 июня 2024, 17:30 |
4352
45

Игра Довбика на Евро ухудшила ситуацию игрока. Атлетико не хочет платить

40 миллионов евро мадридский клуб пока отдавать не хочет

22 июня 2024, 17:30 |
4352
45
Игра Довбика на Евро ухудшила ситуацию игрока. Атлетико не хочет платить
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации испанских СМИ, главным претендентом на форварда «Жироны» Артема Довбика остается «Атлетико», однако два клуба договориться пока не могут.

«Жирона» надеялась, что успешная игра бомбардира на Евро-2024 вынудит мадридский клуб выложить 35-40 миллионов евро, но пока игра Артема не впечатляет.

«Атлетико» не против пойти на расходы, однако хочет увидеть топ-игру Довбика на Евро.

Украинец в двух матчах дважды выходил в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

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Артем Довбик Жирона Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 45
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Sergey Romanchik
Бред...Чувак сезон отыграл на уровне...А здесь два матча 
..Не понятно в каком он состоянии сейчас... Чушь 
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+7
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Serhii P.
Це невисока ціна за кращого форварда чемпіонату Іспанії. Он за безтолкового Мудрика заплатили 70 млн. євро.
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+3
avk2307
Жирона изначально сказала, что клаусулу платите и Довбик ваш. Ничего не поменялось.
Со скидкой можно купит футболку донецкого шахтера , даже за 300 грн и в кредит, но никому не надо:
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+3
Показать Скрыть 6 ответов
Saar
Якщо Довбик так.. то про Луніна нічого і говорити  - Мальорка, Хетафе, Алавес   1000 грн.
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+2
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Умник
А шапаренко 1 млрд. Стоит )))) у него гол+пас))))
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+1
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Olgierd
Вот зачем эту новость сейчас оприлюднувати, это же только хуже сделает самому игроку, и как следствие, сборной. Не хватало ещё чтобы после этой новости Довбик начал себя продавать.
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0
Лига
Довбик забьёт два гола лукаке и де брюйне и Жирона может ценник снова подымать
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0
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OKs100
Довбык такого плана форвард, который очень зависит от команды. Если его не снабжают мячом в штрафной, то у него просто нету возможностей забивать.
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0
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Barlowold
Ну тоді нехай Яремчука за 40 лямів беруть
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0
Lesovij7
Меня интересует где клубы АПЛ с их кошельками? Что никому не нужен лучший бомбардир Испании? Или видят в нем недостатки,?До этого сезона конечно были вопросы к Довбику, например то как он часто попадал в офсайд в игре за сборную. Неужели только Атлетико готов платить?
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0
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Умник
Да да вот прямо из за 2-х матчей.
Пофиг на ла лигу)))
То ж фигня 24 мяча.
Ох и клоуны.))))
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0
easterly
Ну, як би ржаві грали у футбол з румунами, а не піарились, то може Артем і зміг би показати, що вміє. А так і самі не гам і другим члєна - вся їх суть
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0
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inspekcha85
Придётся  просыпаться наконец Довбику   и забивать бельгийцам.Тем более  что будет очное противостояние с "большим Ромом" Лукаку.Негоже  если пичичи на его фоне будет выглядеть неумелым школяром.
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0
vh
Побачили, що він не зможе грати в їх калічний футбол 
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0
Xvalenok03
Подводим итоги обсуждения игры довбика. Если не забьет, то цена на него резко упадет. Все мечты троллей про топ-игрока накроются медным тазом.
С цыганковым та же история.
К сожалению они и других украинских игроков подставят.
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-1
AK.228
Тоже самое с Жорой будет… 
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-1
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OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом Easterly, чому ти злякався захищати українську землю і втік з України, та не ходиш на матчі збірної у Німеччині?
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-2
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Xvalenok03
Купят со скидкой
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-4
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