ВИДЕО. Чехия забила Грузии, но гол отменили из-за игры рукой
Адам Гложек мог открывать счет уже на 23-й минуте
22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходит матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.
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Встреча проходит на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.
На 23-й минуте матча молодой нападающий Адам Гложек пробивал по воротам грузин, но голкипер Мамардашвили парировал этот удар. Мяч отскочил назад к чеху, но тот не сумел переправить его в ворота без использования рук.
ВИДЕО. Чехия забила Грузии, но гол отменили из-за игры рукой
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