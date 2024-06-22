Анатолий ТРУБИН: «Я с шести лет работаю, чтобы так сыграть на Евро»

Вратарь Анатолий Трубин был одним из лучших в составе сборной Украины, которая во втором туре группового этапа Евро-2024 обыграла Словакию 2:1.

«Настроение лучше, чем после первого матча, но самое важное будет 26 июня с Бельгией. Забили после ошибки Зинченко? Конечно, поддержал его, потому что это футбол, все ошибаются. Самое важное – следующие действие, и далее Александр прекрасно отреагировал на свою ошибку и дальше сыграл хорошо».

«Мы все понимали, что пути нас не было, сдаваться было нельзя, даже тогда, когда все против нас. Мои сейвы? Я с шести лет работаю, чтобы так получилось на Евро».

«Я рад, что смог помочь команде, хотя мог и спасти, наверное, во время гола», – сказал Трубин.