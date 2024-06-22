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  4. Анатолий ТРУБИН: «Я с шести лет работаю, чтобы так сыграть на Евро»
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 16:28 | Обновлено 22 июня 2024, 16:29
1012
5

Анатолий ТРУБИН: «Я с шести лет работаю, чтобы так сыграть на Евро»

Игрок оценил матч Евро против Словакии

22 июня 2024, 16:28 | Обновлено 22 июня 2024, 16:29
1012
5
Анатолий ТРУБИН: «Я с шести лет работаю, чтобы так сыграть на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь Анатолий Трубин был одним из лучших в составе сборной Украины, которая во втором туре группового этапа Евро-2024 обыграла Словакию 2:1.

«Настроение лучше, чем после первого матча, но самое важное будет 26 июня с Бельгией. Забили после ошибки Зинченко? Конечно, поддержал его, потому что это футбол, все ошибаются. Самое важное – следующие действие, и далее Александр прекрасно отреагировал на свою ошибку и дальше сыграл хорошо».

«Мы все понимали, что пути нас не было, сдаваться было нельзя, даже тогда, когда все против нас. Мои сейвы? Я с шести лет работаю, чтобы так получилось на Евро».

«Я рад, что смог помочь команде, хотя мог и спасти, наверное, во время гола», – сказал Трубин.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Анатолий Трубин
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 5
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Сергей Гайдашов
Трубін, мені здається більш психологічно стабільний, налаштований ніж Лунін.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
З Трубіним ми обіграли би румун, два привезені голи зламали гру...! А з Луніним ми би влетіли 3-0 словакам!
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0
Бондаренко Александр
Конечно мог.МУЖИК.после игры с немцами,ты был белкой в колесе
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-1
OtsoCity
Найкращий👍
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-1
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