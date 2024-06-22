Яремчук сравнил матчи Евро и Лиги чемпионов

Форвард сборной Украины Роман Яремчук на чемпионатах Европы забил три гола и стал лучшим бомбардиром команды в этом турнире, обойдя Андрея Шевченко.

«Мне удалось забить на двух Евро. Возможно, я уже говорил, но для меня Евро является намного более серьезным турниром, чем Лига чемпионов. Я играл в этих турнирах, и, конечно, в ЛЧ есть ответственность, но там есть право на ошибку. А тут можно быстро поехать домой».

«Тут все очень агрессивные, команды равные. Рад забивать на таком уровне. Можно забивать где угодно, но когда ты забил на таком уровне – это определенный показатель. Для этого нужно готовиться», – сказал Яремчук.

При этом Роман, который прошлый сезон провел в аренде в «Валенсии», пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру.