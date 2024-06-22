Чемпионат Европы22 июня 2024, 14:30 | Обновлено 22 июня 2024, 15:40
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Грузия – Чехия
Матч второго тура Евро пройдет 22 июня, начало в 16:00
22 июня 2024, 14:30 | Обновлено 22 июня 2024, 15:40
157
0
22 июня в 16:00 в Гамбурге во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Грузией и Чехией. В первом туре Грузия проиграла Турции (1:3), а Чехия обидно уступила Португалии (1:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
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