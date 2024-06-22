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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 14:30 | Обновлено 22 июня 2024, 15:40
157
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Грузия – Чехия

Матч второго тура Евро пройдет 22 июня, начало в 16:00

22 июня 2024, 14:30 | Обновлено 22 июня 2024, 15:40
157
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Грузия – Чехия
УЕФА

22 июня в 16:00 в Гамбурге во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Грузией и Чехией. В первом туре Грузия проиграла Турции (1:3), а Чехия обидно уступила Португалии (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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