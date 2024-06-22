22 июня в 16:00 в Гамбурге во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Грузией и Чехией. В первом туре Грузия проиграла Турции (1:3), а Чехия обидно уступила Португалии (1:2).

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