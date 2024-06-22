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Евро
Грузия
22.06.2024 16:00 - : -
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 15:09 | Обновлено 22 июня 2024, 15:39
536
0

Грузия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч второго тура Евро пройдет 22 июня, начало в 16:00

22 июня 2024, 15:09 | Обновлено 22 июня 2024, 15:39
536
0
Грузия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня в 16:00 в Гамбурге во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Грузией и Чехией. В первом туре Грузия проиграла Турции (1:3), а Чехия обидно уступила Португалии (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Общественное.

Матч Евро-2024 Грузия – Чехия. Старт в 16:00

Грузия – Чехия
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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