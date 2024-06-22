Ангелина Калинина – Сара Бет Грей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В первом раунде отбора украинка сыграет против британки Сары Бет Грей (№358 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Линетт – Ван. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, Калинина первую выиграла.

В следующем раунде победительница сыграет против Лорен Дэвис (№286 WTA) или Лауры Зигемунд (№71 WTA).

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