Тренер Грузии: «Каждая команда на Евро сильна»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Чехии:

«Турция и Португалия – команды с разными стилями, но это вовсе не означает, что Чехия не настолько сильна. Каждая команда на турнире сильна, но мы готовы соперничать с ними с такой же страстью, которую мы продемонстрировали против Турции.

Мы много знаем о Чехии, их сильных и слабых сторонах, но каждая игра отличается от других. Для Грузии проблема не в соперниках, а в нашей дисциплине. Когда мы играем с высокой дисциплиной, мы играем хорошо».

Матч Грузия – Чехия состоится 22 июня в 16:00 по киевскому времени.