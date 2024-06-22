Бескоровайный объяснил, почему решил перейти в Полесье из Кривбасса

Новый центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный прокомментировал свой трансфер в состав «волков».

– Уже пришло такое понимание того, что ты игрок «Полесья»?

– Знаете, еще немножко чувствую себя некомфортно, но, я думаю, со временем все будет нормально.

– Тебе удалось отдохнуть за время отпуска, каким он у тебя был по сроку, чем занимался?

– Главное, что я побывал с семьей у себя в городе в Кривом Роге, поэтому все хорошо. Я насладился отпуском.

– Как тебя в Кривом Роге провожали в «Полесье»? Возможно, Вернидуб какую-то установку дал, что-то порекомендовал?

– Все отнеслись хорошо. Сказали, что желают мне только удачи, хотят, чтобы я развивался и двигался дальше, поэтому все хорошо. Провожали очень тепло, ни у кого нет обид, что я меняю родной клуб на что-то другое. Все понимают, что я еще молодой игрок, а в «Полесье» строится качественный проект, который позволяет развиваться, а я хочу развиваться.

– Почему ты выбрал этот проект? Чем тебе понравился проект «Полесье»?

– Могу сказать коротко – это развитие. Я вижу, что клуб недавно только создался, но уже делает шаг. Я думаю, что развитие здесь стоит на первом плане.