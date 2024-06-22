Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бескоровайный объяснил, почему решил перейти в Полесье из Кривбасса
Украина. Премьер лига
22 июня 2024, 14:05 |
921
0

Бескоровайный объяснил, почему решил перейти в Полесье из Кривбасса

Новый защитник житомирян увидел в проекте перспективу развития

22 июня 2024, 14:05 |
921
0
Бескоровайный объяснил, почему решил перейти в Полесье из Кривбасса
ФК Полесье. Даниил Бескорованый

Новый центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный прокомментировал свой трансфер в состав «волков».

– Уже пришло такое понимание того, что ты игрок «Полесья»?

– Знаете, еще немножко чувствую себя некомфортно, но, я думаю, со временем все будет нормально.

– Тебе удалось отдохнуть за время отпуска, каким он у тебя был по сроку, чем занимался?

– Главное, что я побывал с семьей у себя в городе в Кривом Роге, поэтому все хорошо. Я насладился отпуском.

– Как тебя в Кривом Роге провожали в «Полесье»? Возможно, Вернидуб какую-то установку дал, что-то порекомендовал?

– Все отнеслись хорошо. Сказали, что желают мне только удачи, хотят, чтобы я развивался и двигался дальше, поэтому все хорошо. Провожали очень тепло, ни у кого нет обид, что я меняю родной клуб на что-то другое. Все понимают, что я еще молодой игрок, а в «Полесье» строится качественный проект, который позволяет развиваться, а я хочу развиваться.

– Почему ты выбрал этот проект? Чем тебе понравился проект «Полесье»?

– Могу сказать коротко – это развитие. Я вижу, что клуб недавно только создался, но уже делает шаг. Я думаю, что развитие здесь стоит на первом плане.

По теме:
Динамо назвало цену на новые комплекты своей формы
Траоре рассказал, почему не покинул Шахтер после начала войны
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лунин точно не должен обижаться на Реброва»
Полесье Житомир Даниил Бескоровайный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21 июня 2024, 18:29 35
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина

Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина

Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми Тищенко
Футбол | 22 июня 2024, 13:26 14
Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми Тищенко
Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми Тищенко

Благотворительный фонд бывшего украинского футболиста берет паузу

Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Футбол | 22.06.2024, 00:19
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 19:57
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Нового тренера в МЮ не будет. Почему Рэтклифф решил оставить тен Хага
Футбол | 22.06.2024, 14:03
Нового тренера в МЮ не будет. Почему Рэтклифф решил оставить тен Хага
Нового тренера в МЮ не будет. Почему Рэтклифф решил оставить тен Хага
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 3
Бокс
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
21.06.2024, 23:29 5
Футбол
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
21.06.2024, 20:41 6
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 55
Футбол
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 16
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем