Экс-игрок Динамо Киев возглавит клуб-участник Лиги конференций
Йерко Леко будет работать с боснийским «Вележем»
Бывший игрок «Динамо» Киев Йерко Леко в ближайшее время возглавит боснийский клуб «Вележ». Об этом сообщает портал sportds.net.
Условия контракта не называются. На посту главного тренера «Вележа» Леко заменит Дина Клафурича. «Вележ» в новом сезоне будет принимать участие в квалификации Лиги конференций.
С 2021 года Леко возглавляет хорватский «Ярун». Ранее 44-летний специалист работал с «Хрватски Драговоляцем» и «Локомотивой» Загреб.
Напомним, Йерко Леко выступал за «Динамо» Киев в 2002 – 2006 годах.
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