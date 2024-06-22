Экс-игрок Динамо Киев возглавит клуб-участник Лиги конференций

Бывший игрок «Динамо» Киев Йерко Леко в ближайшее время возглавит боснийский клуб «Вележ». Об этом сообщает портал sportds.net.

Условия контракта не называются. На посту главного тренера «Вележа» Леко заменит Дина Клафурича. «Вележ» в новом сезоне будет принимать участие в квалификации Лиги конференций.

С 2021 года Леко возглавляет хорватский «Ярун». Ранее 44-летний специалист работал с «Хрватски Драговоляцем» и «Локомотивой» Загреб.

Напомним, Йерко Леко выступал за «Динамо» Киев в 2002 – 2006 годах.