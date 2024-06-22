Владислав ВАЩУК: «Ребров знает, кто должен выйти на Бельгию»

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал победу над национальной командой Словакии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

– Когда пропустили – расстроился, конечно. Потому что надо было забивать, а когда пропустили, что-то не видел движений в направлении забитых. Классно, что переломили и забили второй еще. Классная передача Шапаренко. Когда играет сборная вперед – все получается.

– Благодаря чему Украине удалось перейти на игру вперед и переломить ход?

– Есть игроки, которые делают – например, Забарный отдал передачу, которую мало кто делает в национальной команде. В принципе вся сборная играет у своих ворот, разыгрывает там. А когда идет передача вперед – все движутся вперед. Это направление вылилось в гол Яремчука.

– Кто должен выйти в основе на Бельгию – Яремчук или Довбик?

– Думаю, Ребров знает, кто должен выйти. Здесь мне трудно сказать, наверное, и не надо, потому что он принимает решение. Кто будет чувствовать себя лучше, кто готов – тот и выйдет.

– Фаны признали Трубина игроком матча, УЕФА – Шапаренко. По вашему мнению, кто был лучшим в сборной Украины?

– Наверное, я бы не так сказал. Ни Трубин, ни Шапаренко, ни Яремчук, а вся команда. Потому что им надо после этого победного матча собраться и вместе двигаться в Бельгию и побеждать. А кто лучший – не надо выбирать. Все делали свое дело. Кто-то больше, кто-то меньше, но прежде всего сборная выиграла.