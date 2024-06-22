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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 11:46 |
2466
0

Известный украинский тренер оценил игру Шапаренко в матче против Словакии

Николай Павлов доволен футболом в исполнении полузащитника «Динамо»

22 июня 2024, 11:46 |
2466
0
Известный украинский тренер оценил игру Шапаренко в матче против Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Николай Павлов оценил игру полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Словакии (2:1):

«Я счастлив. Я доволен тем, как сегодня сыграл Николай Шапаренко, отдал результативный пас и забил. Мне очень приятно. Вчера меня поздравил его отец. Мне было очень приятно, мы часто общаемся. Он мне вчера позвонил и я сказал, что Коля против Румынии сыграл не так, как он должен был сыграть. Он ответил: «Да, я тоже расстроился». Я ответил: «В следующей игре, видимо, сыграет лучше». Так и сыграл».

В матче против Словакии Николай Шапаренко забил гол и отдал результативную передачу.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Николай Шапаренко Евро-2024 Словакия - Украина Николай Павлов
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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