Известный украинский тренер оценил игру Шапаренко в матче против Словакии

Известный украинский тренер Николай Павлов оценил игру полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Словакии (2:1):

«Я счастлив. Я доволен тем, как сегодня сыграл Николай Шапаренко, отдал результативный пас и забил. Мне очень приятно. Вчера меня поздравил его отец. Мне было очень приятно, мы часто общаемся. Он мне вчера позвонил и я сказал, что Коля против Румынии сыграл не так, как он должен был сыграть. Он ответил: «Да, я тоже расстроился». Я ответил: «В следующей игре, видимо, сыграет лучше». Так и сыграл».

В матче против Словакии Николай Шапаренко забил гол и отдал результативную передачу.