Другие новости22 июня 2024, 02:32 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня
Важные события во всех видах спорта
22 июня 2024, 02:32 |
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В субботу, 22 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Грузия – Чехия
19:00 Турция – Португалия
22:00 Бельгия – Румыния
ТЕННИС
12:30 Коко Гофф – Онс Жабер
16:30 Томми Пол – Себастьян Корда
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