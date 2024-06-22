ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня

В субботу, 22 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Грузия – Чехия

4.78 – 3.77 – 1.80

19:00 Турция – Португалия

5.88 – 4.33 – 1.59

22:00 Бельгия – Румыния

1.49 – 4.63 – 7.03

ТЕННИС

12:30 Коко Гофф – Онс Жабер

1.55 – 2.47

16:30 Томми Пол – Себастьян Корда

1.65 – 2.26