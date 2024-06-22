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22 июня 2024, 02:28 |
21
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 июня 2024, 02:28 |
21
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

В субботу, 22 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Грузия – Чехия

Ggbet 4.78 – 3.77 – 1.80

19:00 Турция – Португалия

Ggbet 5.88 – 4.33 – 1.59

22:00 Бельгия – Румыния

Ggbet 1.49 – 4.63 – 7.03

КИБЕРСПОРТ

19:00 Liberty – FURIA

Ggbet 2.95 – 1.35

20:00 LOS – RED Canids

Ggbet 3.10 – 1.32

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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