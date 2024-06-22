Другие новости22 июня 2024, 02:28 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
22 июня 2024, 02:28 |
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В субботу, 22 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Грузия – Чехия
19:00 Турция – Португалия
22:00 Бельгия – Румыния
КИБЕРСПОРТ
19:00 Liberty – FURIA
20:00 LOS – RED Canids
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