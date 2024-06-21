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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 23:05 | Обновлено 21 июня 2024, 23:27
125
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Турция – Португалия

Матч второго тура Евро пройдет 22 июня, начало в 19:00

21 июня 2024, 23:05 | Обновлено 21 июня 2024, 23:27
125
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Турция – Португалия
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Турция – Португалия
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Трансляция матча В эфире
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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