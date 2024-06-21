Чемпионат Европы21 июня 2024, 23:05 | Обновлено 21 июня 2024, 23:27
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Турция – Португалия
Матч второго тура Евро пройдет 22 июня, начало в 19:00
21 июня 2024, 23:05 | Обновлено 21 июня 2024, 23:27
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22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Турция – ПортугалияСмотреть трансляцию
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