Калинина сыграет в квалификации турнира в Истборне. Известны соперницы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) сыграет на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

Украинка начнет выступления в квалификации к соревнованиям. В 1-м раунде отбора Калинина выйдет на корт против Сары Бет Грей (Великобритания, WTA 358).

Если Ангелина выиграет первый поединок, то в финале квалификации поборется либо против Лорен Дэвис (США, WTA 286), либо против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 36),

Турнир в Истборне пройдет с 24 по 29 июня.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ