WTA21 июня 2024, 22:35 |
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Калинина сыграет в квалификации турнира в Истборне. Известны соперницы
Ангелина примет участие в отборе к соревнованиям в Великобритании
21 июня 2024, 22:35 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) сыграет на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).
Украинка начнет выступления в квалификации к соревнованиям. В 1-м раунде отбора Калинина выйдет на корт против Сары Бет Грей (Великобритания, WTA 358).
Если Ангелина выиграет первый поединок, то в финале квалификации поборется либо против Лорен Дэвис (США, WTA 286), либо против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 36),
Турнир в Истборне пройдет с 24 по 29 июня.
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