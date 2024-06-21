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  4. Калинина сыграет в квалификации турнира в Истборне. Известны соперницы
WTA
21 июня 2024, 22:35 |
196
0

Калинина сыграет в квалификации турнира в Истборне. Известны соперницы

Ангелина примет участие в отборе к соревнованиям в Великобритании

21 июня 2024, 22:35 |
196
0
Калинина сыграет в квалификации турнира в Истборне. Известны соперницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) сыграет на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

Украинка начнет выступления в квалификации к соревнованиям. В 1-м раунде отбора Калинина выйдет на корт против Сары Бет Грей (Великобритания, WTA 358).

Если Ангелина выиграет первый поединок, то в финале квалификации поборется либо против Лорен Дэвис (США, WTA 286), либо против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 36),

Турнир в Истборне пройдет с 24 по 29 июня.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ

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Даниил Агарков Источник: WTA
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