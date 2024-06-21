Сидорчук вошел в топ-10 ветеранов сборной Украины в финальных турнирах

Сергей Силорчук вошел в число самых возрастных футболистов сборной Украины, выступавших в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Матч со Словакией (2:1) он провел в 33 года 50 дней.

В более «почтенном» возрасте участвовали в мировом и европейском форумах только восемь игроков. В том числе 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко, которые занимают в списке ветеранов соответственно 4-ю и 5-ю позиции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины в финальных турнирах ЧМ и ЧЕ

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 37 лет 83 дня Анатолий ТИМОЩУК 21.06.2016 ЧЕ Польша 0:1 37 лет 34 дня Вячеслав ШЕВЧУК 16.06.2016 ЧЕ Сев. Ирландия 0:2 35 лет 264 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 19.06.2012 ЧЕ Англия 0:1 34 года 314 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 17.06.2024 ЧЕ Румыния 0:3 34 года 242 дня Андрей ЯРМОЛЕНКО 21.06.2024 ЧЕ Словакия 2:1 34 года 236 дней Руслан РОТАНЬ 21.06.2016 ЧЕ Польша 0:1 33 года 243 дня Александр КУЧЕР 21.06.2016 ЧЕ Польша 0:1 33 года 201 день Андрей ГУСИН 30.06.2006 ЧМ Италия 0:3 33 года 50 дней Сергей СИДОРЧУК 21.06.2024 ЧЕ Словакия 2:1 33 года 14 дней МАРЛОС 13.06.2021 ЧЕ Австрия 0:1

* на день последнего матча.