Сидорчук вошел в топ-10 ветеранов сборной Украины в финальных турнирах
Матч со Словакией хавбек «Вестерло» провел в 33 года 50 дней
Сергей Силорчук вошел в число самых возрастных футболистов сборной Украины, выступавших в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Матч со Словакией (2:1) он провел в 33 года 50 дней.
В более «почтенном» возрасте участвовали в мировом и европейском форумах только восемь игроков. В том числе 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко, которые занимают в списке ветеранов соответственно 4-ю и 5-ю позиции.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки сборной Украины в финальных турнирах ЧМ и ЧЕ
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 83 дня
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
21.06.2016
|
ЧЕ
|
Польша
|
0:1
|
37 лет 34 дня
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
16.06.2016
|
ЧЕ
|
Сев. Ирландия
|
0:2
|
35 лет 264 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
19.06.2012
|
ЧЕ
|
Англия
|
0:1
|
34 года 314 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
17.06.2024
|
ЧЕ
|
Румыния
|
0:3
|
34 года 242 дня
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
21.06.2024
|
ЧЕ
|
Словакия
|
2:1
|
34 года 236 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
21.06.2016
|
ЧЕ
|
Польша
|
0:1
|
33 года 243 дня
|
Александр КУЧЕР
|
21.06.2016
|
ЧЕ
|
Польша
|
0:1
|
33 года 201 день
|
Андрей ГУСИН
|
30.06.2006
|
ЧМ
|
Италия
|
0:3
|
33 года 50 дней
|
Сергей СИДОРЧУК
|
21.06.2024
|
ЧЕ
|
Словакия
|
2:1
|
33 года 14 дней
|
МАРЛОС
|
13.06.2021
|
ЧЕ
|
Австрия
|
0:1
* на день последнего матча.
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