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  4. Сидорчук вошел в топ-10 ветеранов сборной Украины в финальных турнирах
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 21:59 | Обновлено 21 июня 2024, 22:08
518
3

Сидорчук вошел в топ-10 ветеранов сборной Украины в финальных турнирах

Матч со Словакией хавбек «Вестерло» провел в 33 года 50 дней

21 июня 2024, 21:59 | Обновлено 21 июня 2024, 22:08
518
3
Сидорчук вошел в топ-10 ветеранов сборной Украины в финальных турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Силорчук вошел в число самых возрастных футболистов сборной Украины, выступавших в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Матч со Словакией (2:1) он провел в 33 года 50 дней.

В более «почтенном» возрасте участвовали в мировом и европейском форумах только восемь игроков. В том числе 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко, которые занимают в списке ветеранов соответственно 4-ю и 5-ю позиции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины в финальных турнирах ЧМ и ЧЕ

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

37 лет 83 дня

Анатолий ТИМОЩУК

21.06.2016

ЧЕ

Польша

0:1

37 лет 34 дня

Вячеслав ШЕВЧУК

16.06.2016

ЧЕ

Сев. Ирландия

0:2

35 лет 264 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

19.06.2012

ЧЕ

Англия

0:1

34 года 314 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

17.06.2024

ЧЕ

Румыния

0:3

34 года 242 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

21.06.2024

ЧЕ

Словакия

2:1

34 года 236 дней

Руслан РОТАНЬ

21.06.2016

ЧЕ

Польша

0:1

33 года 243 дня

Александр КУЧЕР

21.06.2016

ЧЕ

Польша

0:1

33 года 201 день

Андрей ГУСИН

30.06.2006

ЧМ

Италия

0:3

33 года 50 дней

Сергей СИДОРЧУК

21.06.2024

ЧЕ

Словакия

2:1

33 года 14 дней

МАРЛОС

13.06.2021

ЧЕ

Австрия

0:1

* на день последнего матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 3
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ĴØЌÉŔ
И для этого его брали на евро?
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+1
KIEWADIM
Сидор сидел, кайфовал... А тут такие ВЫХОДИ НА ПОЛЕ!! Весь чил обломали пацану)
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0
Перець
Він там розливає на трьох 
Ответить
0
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