Динамо назвало цену на новые комплекты своей формы

«Динамо» Киев на днях презентовало новые комплекты формы от New Balance. Новинку уже можно приобрести в официальном магазине.

Домашняя и выездная футболки стоят по 2999 гривен. Шорты оцениваются в 1799 гривен, а гетры можно приобрести за 699 гривен.

За нанесение на футболку номера и фамилии нужно доплатить 400 гривен.