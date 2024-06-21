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Украина. Премьер лига
21 июня 2024, 22:40 |
1563
3

Динамо назвало цену на новые комплекты своей формы

3000 гривен за футболку

21 июня 2024, 22:40 |
1563
3
Динамо назвало цену на новые комплекты своей формы
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев на днях презентовало новые комплекты формы от New Balance. Новинку уже можно приобрести в официальном магазине.

Домашняя и выездная футболки стоят по 2999 гривен. Шорты оцениваются в 1799 гривен, а гетры можно приобрести за 699 гривен.

За нанесение на футболку номера и фамилии нужно доплатить 400 гривен.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Мир сходит с ума !!! 3000 за футболку !!! Да ну на ...
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Avaksi
Немає синьої...Що за 🤬
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