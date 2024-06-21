ФОТО. Левандовски не помог. Польша проиграла и близка к вылету

Сборная Польши даже с Робертом Левандовски, который вышел на замену, проиграла Австрии 1:3 в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

Если австрийцы набрали три очка, то Польша после двух туров не имеет набранных пунктов и в последней встрече сыграет против Франции.

Сегодня Левандовский провел свой 151-й матч в сборной.

Фотогалерея матча Польша – Австрия