Чемпионат Европы21 июня 2024, 21:32 |
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ФОТО. Левандовски не помог. Польша проиграла и близка к вылету
У команды мало шансов выйти в плей-офф
21 июня 2024, 21:32 |
2209
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Сборная Польши даже с Робертом Левандовски, который вышел на замену, проиграла Австрии 1:3 в матче второго тура группового этапа Евро-2024.
Если австрийцы набрали три очка, то Польша после двух туров не имеет набранных пунктов и в последней встрече сыграет против Франции.
Сегодня Левандовский провел свой 151-й матч в сборной.
Фотогалерея матча Польша – Австрия
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