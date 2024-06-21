Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Германии

Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 21) и Даяна Ястремская (WTA 27) узнали первых соперниц на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Свитолина, которая получила 7-й номер посева, в 1/16 финала проведет поединок против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 114). Это будет 7-я встреча соперниц. Счет 5:1 в пользу украинки.

Ястремская на старте соревнований в Германии встретится с 8-й сеяной «нейтралкой» Миррой Андреевой (WTA 23). Ранее девушки играли дважды, оба очных поединка выиграла Андреева.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдет с 23 по 29 июня.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА