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  4. Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Германии
WTA
21 июня 2024, 21:48 |
297
0

Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Германии

Элина и Даяна выступят на травяных соревнованиях в Бад-Хомбурге

21 июня 2024, 21:48 |
297
0
Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 21) и Даяна Ястремская (WTA 27) узнали первых соперниц на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Свитолина, которая получила 7-й номер посева, в 1/16 финала проведет поединок против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 114). Это будет 7-я встреча соперниц. Счет 5:1 в пользу украинки.

Ястремская на старте соревнований в Германии встретится с 8-й сеяной «нейтралкой» Миррой Андреевой (WTA 23). Ранее девушки играли дважды, оба очных поединка выиграла Андреева.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдет с 23 по 29 июня.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Бад-Хомбург Элина Свитолина Даяна Ястремская Мирра Андреева Каролин Возняцки
Даниил Агарков Источник: WTA
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