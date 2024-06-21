Чемпионат Европы21 июня 2024, 21:10 |
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ФОТО. Назван лучший игрок матча Польша – Австрия
УЕФА назвал лучшим Баумгартнера
21 июня 2024, 21:10 |
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В матче 2-го тура группового этапа Евро Австрия обыграла Польшу со счетом 3:1, а УЕФА лучшим игроком встречи назвал австрийского хавбека Кристофа Баумгартнера.
Игрок во втором тайме оформил классный проход и забил победный мяч.
Австрия после двух туров набрала 6 очков и в последнем матче группы сыграет против Нидерландов.
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