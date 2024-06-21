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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 21:10 |
1235
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча Польша – Австрия

УЕФА назвал лучшим Баумгартнера

21 июня 2024, 21:10 |
1235
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча Польша – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового этапа Евро Австрия обыграла Польшу со счетом 3:1, а УЕФА лучшим игроком встречи назвал австрийского хавбека Кристофа Баумгартнера.

Игрок во втором тайме оформил классный проход и забил победный мяч.

Австрия после двух туров набрала 6 очков и в последнем матче группы сыграет против Нидерландов.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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