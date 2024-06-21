ВИДЕО. Вышел Левандовски, но Польша сразу пропустила два гола

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Польши пропустила на 67-й минуте от Кристофа Баумгартнера, который вывел вперед сборную Австрии (2:1).

Для хавбека это 16-й гол в составе национальной команды.

А вскоре после этого Арнаутович реализовал пенальти и сделал счет 3:1. Любопытно, что незадолго до голов на поле вышел бомбардир сборной Польши Роберт Левандовски.

Польша – Австрия 1:2. Гол Баумгартнера

Польша – Австрия 1:3. Гол Арнаутовича