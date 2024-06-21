Франция21 июня 2024, 21:02 |
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ВИДЕО. Вышел Левандовски, но Польша сразу пропустила два гола
Баумгартнер оформил очередной гол в сборной Австрии
21 июня 2024, 21:02 |
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В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Польши пропустила на 67-й минуте от Кристофа Баумгартнера, который вывел вперед сборную Австрии (2:1).
Для хавбека это 16-й гол в составе национальной команды.
А вскоре после этого Арнаутович реализовал пенальти и сделал счет 3:1. Любопытно, что незадолго до голов на поле вышел бомбардир сборной Польши Роберт Левандовски.
Польша – Австрия 1:2. Гол Баумгартнера
Польша – Австрия 1:3. Гол Арнаутовича
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