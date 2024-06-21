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  4. ВИДЕО. Вышел Левандовски, но Польша сразу пропустила два гола
Франция
21 июня 2024, 21:02 |
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ВИДЕО. Вышел Левандовски, но Польша сразу пропустила два гола

Баумгартнер оформил очередной гол в сборной Австрии

21 июня 2024, 21:02 |
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0
ВИДЕО. Вышел Левандовски, но Польша сразу пропустила два гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Польши пропустила на 67-й минуте от Кристофа Баумгартнера, который вывел вперед сборную Австрии (2:1).

Для хавбека это 16-й гол в составе национальной команды.

А вскоре после этого Арнаутович реализовал пенальти и сделал счет 3:1. Любопытно, что незадолго до голов на поле вышел бомбардир сборной Польши Роберт Левандовски.

Польша – Австрия 1:2. Гол Баумгартнера

Польша – Австрия 1:3. Гол Арнаутовича

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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