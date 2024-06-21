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  4. Зинченко рассказал, что помогло обыграть Словакию, и как сыграть с Бельгией
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 20:30 | Обновлено 21 июня 2024, 20:31
3991
3

Зинченко рассказал, что помогло обыграть Словакию, и как сыграть с Бельгией

Опытный игрок оценил сложный матч против Словакии

21 июня 2024, 20:30 | Обновлено 21 июня 2024, 20:31
3991
3
Зинченко рассказал, что помогло обыграть Словакию, и как сыграть с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Александр Зинченко оценил матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии, который завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

«Мне помогает опыт, который я получил от игры с лучшими футболистами. Если допустил ошибку, то самое важное – это твоя реакция. Мы все люди, все совершаем ошибки. Если бы мы сдались после пропущенного гола, то никогда бы не сделали камбэк и не победили. Мы сравняли счет, а потом пробовали, пробовали и пробовали забить еще».

«Если мы так будем играть, то любому сопернику будет тяжело. С Бельгией мы ожидаем суперсложный матч против одной из лучших команд Европы».

«Если хотим побеждать таких соперников и выходить в плей-офф, то нужно показать наш лучший футбол», — сказал Зинченко.

Матч с Бельгией пройдет 26 июня.

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Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Микола Захарченко
Зінченко знову " напартачив" , потрібно перевести його знову у півзахист , там з нього більше користі. І це гравець з найбільшою зарплатнею в нашій збірній , та й за титулами мабуть також попереду
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