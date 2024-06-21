Украина стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Euro

Сборная Украины стала автором одной из самых медленных волевых побед в основное время матча в истории Euro. В поединке со Словакией (2:1), чтобы выйти вперед после пропущенного гола, нашей дружине понадобилось 63 минуты. Больше «попотеть» для волевой победы пришлось лишь шести командам.

К слову, за все годы украинцы потратили больше времени на отыгрыш лишь в одном матче – 6 сентября 2018 года с Чехией в Лиге наций – 89 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные волевые победы в основное время матча в финальных турнирах ЧЕ

Время Сборная Дата Стадия Соперник Минуты Счет ПМ ПГ 80’ Хорватия 21.06.2016 ГТ Испания 7’ 87’ 2:1 78’ Швеция 17.06.1992 ГТ Англия 4’ 82’ 2:1 69’ Чехия 19.06.2004 ГТ Нидерланды 19’ 88’ 3:2 68’ Германия 25.06.2008 1/2 Турция 22’ 90’ 3:2 68’ Бельгия 17.06.2021 ГТ Дания 2’ 70’ 2:1 67’ Нидерланды 16.06.2024 ГТ Польша 16’ 83’ 2:1 63’ Англия 21.06.2004 ГТ Хорватия 5’ 68’ 4:2 63’ Португалия 17.06.2012 ГТ Нидерланды 11’ 74’ 2:1 63’ Украина 21.06.2024 ГТ Словакия 17’ 80’ 2:1 60’ Турция 11.06.2008 ГТ Швейцария 32’ 90+2’ 2:1

ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.