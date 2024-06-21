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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 20:03 | Обновлено 21 июня 2024, 20:08
2457
1

Украина стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Euro

Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, нашей команде понадобилось 63 минуты

21 июня 2024, 20:03 | Обновлено 21 июня 2024, 20:08
2457
1
Украина стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины стала автором одной из самых медленных волевых побед в основное время матча в истории Euro. В поединке со Словакией (2:1), чтобы выйти вперед после пропущенного гола, нашей дружине понадобилось 63 минуты. Больше «попотеть» для волевой победы пришлось лишь шести командам.

К слову, за все годы украинцы потратили больше времени на отыгрыш лишь в одном матче – 6 сентября 2018 года с Чехией в Лиге наций – 89 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные волевые победы в основное время матча в финальных турнирах ЧЕ

Время

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Минуты

Счет

ПМ

ПГ

80’

Хорватия

21.06.2016

ГТ

Испания

7’

87’

2:1

78’

Швеция

17.06.1992

ГТ

Англия

4’

82’

2:1

69’

Чехия

19.06.2004

ГТ

Нидерланды

19’

88’

3:2

68’

Германия

25.06.2008

1/2

Турция

22’

90’

3:2

68’

Бельгия

17.06.2021

ГТ

Дания

2’

70’

2:1

67’

Нидерланды

16.06.2024

ГТ

Польша

16’

83’

2:1

63’

Англия

21.06.2004

ГТ

Хорватия

5’

68’

4:2

63’

Португалия

17.06.2012

ГТ

Нидерланды

11’

74’

2:1

63’

Украина

21.06.2024

ГТ

Словакия

17’

80’

2:1

60’

Турция

11.06.2008

ГТ

Швейцария

32’

90+2’

2:1

ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Дійсно. А чого ж з румунами не вийшло. Якщо стільки раз Ребровим виходило.
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