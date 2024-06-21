Украина стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Euro
Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, нашей команде понадобилось 63 минуты
Сборная Украины стала автором одной из самых медленных волевых побед в основное время матча в истории Euro. В поединке со Словакией (2:1), чтобы выйти вперед после пропущенного гола, нашей дружине понадобилось 63 минуты. Больше «попотеть» для волевой победы пришлось лишь шести командам.
К слову, за все годы украинцы потратили больше времени на отыгрыш лишь в одном матче – 6 сентября 2018 года с Чехией в Лиге наций – 89 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые медленные волевые победы в основное время матча в финальных турнирах ЧЕ
|
Время
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Минуты
|
|
Счет
|
|
|
|
|
|
ПМ
|
ПГ
|
|
80’
|
Хорватия
|
21.06.2016
|
ГТ
|
Испания
|
7’
|
87’
|
2:1
|
78’
|
Швеция
|
17.06.1992
|
ГТ
|
Англия
|
4’
|
82’
|
2:1
|
69’
|
Чехия
|
19.06.2004
|
ГТ
|
Нидерланды
|
19’
|
88’
|
3:2
|
68’
|
Германия
|
25.06.2008
|
1/2
|
Турция
|
22’
|
90’
|
3:2
|
68’
|
Бельгия
|
17.06.2021
|
ГТ
|
Дания
|
2’
|
70’
|
2:1
|
67’
|
Нидерланды
|
16.06.2024
|
ГТ
|
Польша
|
16’
|
83’
|
2:1
|
63’
|
Англия
|
21.06.2004
|
ГТ
|
Хорватия
|
5’
|
68’
|
4:2
|
63’
|
Португалия
|
17.06.2012
|
ГТ
|
Нидерланды
|
11’
|
74’
|
2:1
|
63’
|
Украина
|
21.06.2024
|
ГТ
|
Словакия
|
17’
|
80’
|
2:1
|
60’
|
Турция
|
11.06.2008
|
ГТ
|
Швейцария
|
32’
|
90+2’
|
2:1
ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.
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