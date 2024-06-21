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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Поговорил с Луческу. Мирча поздравил сборную Украины»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 22:12 |
892
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Поговорил с Луческу. Мирча поздравил сборную Украины»

Хавбек был одним из лучшим в матче против Словакии

21 июня 2024, 22:12 |
892
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Поговорил с Луческу. Мирча поздравил сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко оценил матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии, который завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Игрок оформил гол и результативную передачу. С победой команду уже поздравил экс-тренер «Динамо» Мирча Луческу.

«Хочу сказать, что первая игра против Румынии стала нам наукой, нужно было реабилитироваться. Это важная ментальная вещь. Каждый игрок, вышедший на поле, выполнял указания тренера, дававшего нам советы, как действовать против сборной Словакии. Мы старались показать свой лучший футбол.

Когда мы сравняли счет, это придало команде импульс, вдохновение. У нас открылось второе дыхание, прибавились новые силы, желание. Очень хорошая поддержка на стадионе со стороны болельщиков, за что им большое спасибо. Они гнали нас вперед. Нам оставалось только играть и верить в победу.

Слова Мирчи Луческу о том, что сборная Украины может сыграть в полуфинале Евро? Как раз разговаривал с ним, он поздравил нашу сборную с победой. Конечно, это его видение. А мы должны выполнять свою роль на поле, отдаваться игре на сто процентов. Как будет дальше – зависит только от нас. Давление на нашу команду? Оно всегда есть и будет, с этим надо справляться. Если бы мы не могли с этим справиться, нас бы здесь не было», — сказал Шапаренко.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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