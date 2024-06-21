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  4. ВИДЕО. Форвард Польши Пентек ответил Австрии на быстрый гол в матче Евро
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 19:53 | Обновлено 21 июня 2024, 20:46
773
0

ВИДЕО. Форвард Польши Пентек ответил Австрии на быстрый гол в матче Евро

Пентек сравнял результат в первом тайме

21 июня 2024, 19:53 | Обновлено 21 июня 2024, 20:46
773
0
ВИДЕО. Форвард Польши Пентек ответил Австрии на быстрый гол в матче Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Польши пропустила на 9-й минуте, однако сумела отыграться еще в первом тайме. Гол на счете Кшиштофа Пентека.

Обе команды в первом туре свои матчи проиграли и ведут борьбу за первые очки на турнире.

Польша – Австрия 0:1. Гол Траунера

Польша – Австрия 1:1. Гол Пентека

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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