Чемпионат Европы21 июня 2024, 19:53 | Обновлено 21 июня 2024, 20:46
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ВИДЕО. Форвард Польши Пентек ответил Австрии на быстрый гол в матче Евро
Пентек сравнял результат в первом тайме
21 июня 2024, 19:53 | Обновлено 21 июня 2024, 20:46
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В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Польши пропустила на 9-й минуте, однако сумела отыграться еще в первом тайме. Гол на счете Кшиштофа Пентека.
Обе команды в первом туре свои матчи проиграли и ведут борьбу за первые очки на турнире.
Польша – Австрия 0:1. Гол Траунера
Польша – Австрия 1:1. Гол Пентека
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