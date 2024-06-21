ВИДЕО. Форвард Польши Пентек ответил Австрии на быстрый гол в матче Евро

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Польши пропустила на 9-й минуте, однако сумела отыграться еще в первом тайме. Гол на счете Кшиштофа Пентека.

Обе команды в первом туре свои матчи проиграли и ведут борьбу за первые очки на турнире.

Польша – Австрия 0:1. Гол Траунера

Польша – Австрия 1:1. Гол Пентека