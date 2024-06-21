Николай ШАПАРЕНКО: «Пробежал больше всех? А как выигрывать – стоя?»

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко оценил матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии, который завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Игрок оформил гол и результативную передачу.

О том, что пробежал больше всех в матче: «А как выигрывать игры – стоя? Не думаю. Мне все равно, сколько я пробежал, самое важное — есть результат. Это все ради своей страны, ради команды. Я постараюсь так каждую игру бегать».

Как команда проявила себя в матче со Словакией: «Мы получили заслуженную критику за последнюю игру (с Румынией – 0:3). Восприняли ее, разобрали ошибки и пытались выполнять то, о чем договаривались перед игрой. Играть на результат, с самоотдачей».

О результативной передаче на Яремчука: «Во время игры все очень быстро происходит, не успеваешь волноваться, забьет он или нет. Увидел, что Роман сделал хорошее движение — очень повезло, что передача прошла, голкипер не вышел, а Яремчук забил победный мяч».

О матче с Бельгией: «Давайте пока насладимся победой, а потом уже будем разбирать их игру. Тренер расскажет, как нужно играть».