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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Пробежал больше всех? А как выигрывать – стоя?»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 19:08 |
2417
12

Николай ШАПАРЕНКО: «Пробежал больше всех? А как выигрывать – стоя?»

Игрок оформил гол и пас в матче против Словакиии

21 июня 2024, 19:08 |
2417
12
Николай ШАПАРЕНКО: «Пробежал больше всех? А как выигрывать – стоя?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко оценил матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии, который завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Игрок оформил гол и результативную передачу.

О том, что пробежал больше всех в матче: «А как выигрывать игры – стоя? Не думаю. Мне все равно, сколько я пробежал, самое важное — есть результат. Это все ради своей страны, ради команды. Я постараюсь так каждую игру бегать».

Как команда проявила себя в матче со Словакией: «Мы получили заслуженную критику за последнюю игру (с Румынией – 0:3). Восприняли ее, разобрали ошибки и пытались выполнять то, о чем договаривались перед игрой. Играть на результат, с самоотдачей».

О результативной передаче на Яремчука: «Во время игры все очень быстро происходит, не успеваешь волноваться, забьет он или нет. Увидел, что Роман сделал хорошее движение — очень повезло, что передача прошла, голкипер не вышел, а Яремчук забил победный мяч».

О матче с Бельгией: «Давайте пока насладимся победой, а потом уже будем разбирать их игру. Тренер расскажет, как нужно играть».

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Николай Шапаренко
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 12
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Flashback
Це гравець, який зазнав найбільшої критики після першого матчу (більше тільки у Луніна), у тому числі від мене. Мабуть 90 відсотків тренерів не поставили б його у стартовий склад після першого матчу.
Але... але.
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+4
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VIPsector1
Дякую, Микола! За гру та за надію! Сьогодні ти здобув перемогу!
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+3
HaloGen
Золотые слова, золотой ты человек и ноги у тебя золотые (с) невеликий ремейк за мотивами
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+1
vh
Треба створювати петицію до Суркіса, Колю необхідно продавати в це вікно
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0
Микола Захарченко
Пора Колі перебиратись в солідний європейський чемп , майстерність для цього є , аби травми обминали . Динамо, думаю відпустить за розумні гроші .
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0
Alexander Киев
Провалений 1-й тайм і чудовий 2-й. Головне що зібрались, включились у гру і вийшли після перерви і зробили камбек. Молодці
Тепер очікую такий весь матч проти Бельгії, а не тільки 2-й тайм
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-1
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