Вместе – и до конца. Зеленский оценил первую победу Украины на Евро-2024
Президент доволен тем, как команда боролась в матче против Словакии
Сборная Украины в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 обыграла Словакию 2:1. Это первая победа команды на чемпионате Европы. На этот успех отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
«Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Сражаться друг за друга! Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться: за свободу, жизнь и правильное восприятие Украины в мире.
Бьющаяся Украина. Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия. Украина, которая способная побеждать! Именно это делает сегодня национальная сборная Украины по футболу.
Так держать, ребята! Впереди сверхважная битва, так что вместе и до конца! Слава Украине!».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За сине-желтых в поединке Евро-2024 голы забили Шапаренко и Яремчук
Барри Макгиган считает, что украинец снова победит