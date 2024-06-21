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  4. Вместе – и до конца. Зеленский оценил первую победу Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:31 | Обновлено 21 июня 2024, 18:33
1568
8

Вместе – и до конца. Зеленский оценил первую победу Украины на Евро-2024

Президент доволен тем, как команда боролась в матче против Словакии

21 июня 2024, 18:31 | Обновлено 21 июня 2024, 18:33
1568
8
Вместе – и до конца. Зеленский оценил первую победу Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 обыграла Словакию 2:1. Это первая победа команды на чемпионате Европы. На этот успех отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Сражаться друг за друга! Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться: за свободу, жизнь и правильное восприятие Украины в мире.

Бьющаяся Украина. Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия. Украина, которая способная побеждать! Именно это делает сегодня национальная сборная Украины по футболу.

Так держать, ребята! Впереди сверхважная битва, так что вместе и до конца! Слава Украине!».

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Владимир Зеленский
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Сseresznye
Шева позвонил по прямому?
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Pop
Навіщо до кінця?Дуже часто він нам про якійсь кінець каже, мабуть щось знає.Треба казати: Разом та назавжди! 
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+2
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Vitaly Kozak
Ну оцінив наш Президент, та й оцінив, а от як найголовніший оцінив цього разу?
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0
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