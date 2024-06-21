Вместе – и до конца. Зеленский оценил первую победу Украины на Евро-2024

Сборная Украины в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 обыграла Словакию 2:1. Это первая победа команды на чемпионате Европы. На этот успех отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Сражаться друг за друга! Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться: за свободу, жизнь и правильное восприятие Украины в мире.

Бьющаяся Украина. Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия. Украина, которая способная побеждать! Именно это делает сегодня национальная сборная Украины по футболу.

Так держать, ребята! Впереди сверхважная битва, так что вместе и до конца! Слава Украине!».