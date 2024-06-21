Чемпионат Европы21 июня 2024, 18:06 |
193
0
Сыграет ли Левандовски? Составы на матч Польша – Австрия
Команды попробуют набрать первые очки на турнире
21 июня 2024, 18:06 |
193
0
В 22:00 начнется матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Польшей и Австрией. Поляки первый матч проиграли Нидерландам 1:2, а австрийцы уступили Франции 0:1.
Форвард Роберт Левандовски из-за травмы пропустил первый матч, а сегодня начнет встречу на лавке запасных.
Польша: Щенсны, Давидович, Беднарек, Кивиор, Петровски, Зелински, Букса, Франковски, Слиш, Залевски, Пентек
Австрия: Пентц, Тройнер, Пош, Зайвальд, Баумгартнер, Ляймер, Линхарт, Мвене, Гриллиш, Забитцер, Арнаутович
Читайте также:Польша – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2024, 17:15 0
На 54-й минуте матча украинцы забили свой первый гол на Евро-2024
Футбол | 20 июня 2024, 18:50 13
Андрей неудачно стартовал со сборной на Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 11:45
Футбол | 21.06.2024, 14:46
Футбол | 21.06.2024, 07:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.06.2024, 07:11 3
20.06.2024, 13:59 50
20.06.2024, 19:37 57
20.06.2024, 07:18 37
20.06.2024, 11:43 9
21.06.2024, 13:10 91
20.06.2024, 11:42 1
20.06.2024, 10:49 2