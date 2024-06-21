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  4. Сыграет ли Левандовски? Составы на матч Польша – Австрия
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:06 |
193
0

Сыграет ли Левандовски? Составы на матч Польша – Австрия

Команды попробуют набрать первые очки на турнире

21 июня 2024, 18:06 |
193
0
Сыграет ли Левандовски? Составы на матч Польша – Австрия

В 22:00 начнется матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Польшей и Австрией. Поляки первый матч проиграли Нидерландам 1:2, а австрийцы уступили Франции 0:1.

Форвард Роберт Левандовски из-за травмы пропустил первый матч, а сегодня начнет встречу на лавке запасных.

Польша: Щенсны, Давидович, Беднарек, Кивиор, Петровски, Зелински, Букса, Франковски, Слиш, Залевски, Пентек

Австрия: Пентц, Тройнер, Пош, Зайвальд, Баумгартнер, Ляймер, Линхарт, Мвене, Гриллиш, Забитцер, Арнаутович

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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