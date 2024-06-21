Яремчук – в топ-4 лучших бомбардиров сборной Украины

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Украиной гол в составе украинской сборной забил форвард Роман Яремчук, который сделал счет 2:1 в пользу нашей команды.

Для игрока, который воспользовался классной передачей Николая Шапаренко, это 16-й гол в составе национальной команды. Роман вышел на чистое четвертое место.

Больше Яремчука забили только Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (46) и Евгений Коноплянка (21).