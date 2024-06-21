Чемпионат Европы21 июня 2024, 17:43 | Обновлено 21 июня 2024, 18:09
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Яремчук – в топ-4 лучших бомбардиров сборной Украины
16-й гол Романа в составе национальной команды
21 июня 2024, 17:43 | Обновлено 21 июня 2024, 18:09
1754
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В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Украиной гол в составе украинской сборной забил форвард Роман Яремчук, который сделал счет 2:1 в пользу нашей команды.
Для игрока, который воспользовался классной передачей Николая Шапаренко, это 16-й гол в составе национальной команды. Роман вышел на чистое четвертое место.
Больше Яремчука забили только Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (46) и Евгений Коноплянка (21).
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