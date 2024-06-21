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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 17:43 | Обновлено 21 июня 2024, 18:09
1754
0

Яремчук – в топ-4 лучших бомбардиров сборной Украины

16-й гол Романа в составе национальной команды

21 июня 2024, 17:43 | Обновлено 21 июня 2024, 18:09
1754
0
Яремчук – в топ-4 лучших бомбардиров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Украиной гол в составе украинской сборной забил форвард Роман Яремчук, который сделал счет 2:1 в пользу нашей команды.

Для игрока, который воспользовался классной передачей Николая Шапаренко, это 16-й гол в составе национальной команды. Роман вышел на чистое четвертое место.

Больше Яремчука забили только Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (46) и Евгений Коноплянка (21).

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Роман Яремчук
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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