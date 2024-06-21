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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 17:15 | Обновлено 21 июня 2024, 17:57
4333
0

ВИДЕО. Шапаренко сравнял счет, использовав передачу от Зинченко

На 54-й минуте матча украинцы забили свой первый гол на Евро-2024

21 июня 2024, 17:15 | Обновлено 21 июня 2024, 17:57
4333
0
ВИДЕО. Шапаренко сравнял счет, использовав передачу от Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте матча украинцы забили свой первый гол на Евро-2024.

Николай Шапаренко сравнял счет, использовав передачу от Александра Зинченко (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины

ГОЛ! 1:1. Николай Шапаренко, 54 мин

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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