Чемпионат Европы21 июня 2024, 17:15 | Обновлено 21 июня 2024, 17:57
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ВИДЕО. Шапаренко сравнял счет, использовав передачу от Зинченко
На 54-й минуте матча украинцы забили свой первый гол на Евро-2024
21 июня 2024, 17:15 | Обновлено 21 июня 2024, 17:57
4333
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21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 54-й минуте матча украинцы забили свой первый гол на Евро-2024.
Николай Шапаренко сравнял счет, использовав передачу от Александра Зинченко (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины
ГОЛ! 1:1. Николай Шапаренко, 54 мин
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