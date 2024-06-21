ВИДЕО. Шапаренко сравнял счет, использовав передачу от Зинченко

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

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На 54-й минуте матча украинцы забили свой первый гол на Евро-2024.

Николай Шапаренко сравнял счет, использовав передачу от Александра Зинченко (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины

ГОЛ! 1:1. Николай Шапаренко, 54 мин