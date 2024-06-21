Первый гол Украины на Евро-2024. Шапаренко оформил второй мяч за сборную

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Украиной гол в составе украинской сборной забил полузащитник Николай Шапаренко.

Игрок «Динамо» сделал счет 1:1 на 54-й минуте. Хавбек замкнул удобную передачу Александра Зинченко.

Для Шапаренко это второй гол за сборную Украины. Ранее Николай отметился в отборе к ЧМ-2022 в поединке против Франции. Всего у игрока 2 гола и 2 ассиста в 33-х встречах сборной.