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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 17:17 | Обновлено 21 июня 2024, 17:47
2552
0

Первый гол Украины на Евро-2024. Шапаренко оформил второй мяч за сборную

Николай замкнул передачу Зинченко

21 июня 2024, 17:17 | Обновлено 21 июня 2024, 17:47
2552
0
Первый гол Украины на Евро-2024. Шапаренко оформил второй мяч за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Украиной гол в составе украинской сборной забил полузащитник Николай Шапаренко.

Игрок «Динамо» сделал счет 1:1 на 54-й минуте. Хавбек замкнул удобную передачу Александра Зинченко.

Для Шапаренко это второй гол за сборную Украины. Ранее Николай отметился в отборе к ЧМ-2022 в поединке против Франции. Всего у игрока 2 гола и 2 ассиста в 33-х встречах сборной.

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Словакия - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Словакии по футболу Николай Шапаренко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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