Чемпионат Европы21 июня 2024, 17:17 | Обновлено 21 июня 2024, 17:47
2552
0
Первый гол Украины на Евро-2024. Шапаренко оформил второй мяч за сборную
Николай замкнул передачу Зинченко
21 июня 2024, 17:17 | Обновлено 21 июня 2024, 17:47
2552
0
В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Украиной гол в составе украинской сборной забил полузащитник Николай Шапаренко.
Игрок «Динамо» сделал счет 1:1 на 54-й минуте. Хавбек замкнул удобную передачу Александра Зинченко.
Для Шапаренко это второй гол за сборную Украины. Ранее Николай отметился в отборе к ЧМ-2022 в поединке против Франции. Всего у игрока 2 гола и 2 ассиста в 33-х встречах сборной.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2024, 14:46 89
21 июня в 16:00 в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура Евро-2024
Футбол | 21 июня 2024, 17:15 0
На 54-й минуте матча украинцы забили свой первый гол на Евро-2024
Футбол | 20.06.2024, 19:37
Футбол | 20.06.2024, 18:50
Футбол | 21.06.2024, 16:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.06.2024, 11:42 1
20.06.2024, 13:59 50
19.06.2024, 17:35 9
21.06.2024, 13:10 91
19.06.2024, 23:31 1
21.06.2024, 07:13 1
21.06.2024, 13:23 1
20.06.2024, 11:00 8