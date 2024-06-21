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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 16:23 | Обновлено 21 июня 2024, 16:42
1265
2

ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии

На 17-й минуте матча 2-го тура Евро-2024 словаки открыли счет

21 июня 2024, 16:23 | Обновлено 21 июня 2024, 16:42
1265
2
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте словаки открыли счет. Александр Зинченко проиграл борьбу на втором этаже, и ударом головой отличился Иван Шранц.

Для него это второй гол на Евро-2024, и он стал лидером в списке бомбардиров вместе с немцем Джамалом Мусиалой.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины

ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Словакия - Украина Иван Шранц Александр Зинченко
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Sergey Romanchik
Потому что не защитник он. 
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GloryUkraine
Він не повітря програв, а позицію. 
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