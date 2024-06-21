ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
На 17-й минуте матча 2-го тура Евро-2024 словаки открыли счет
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
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На 17-й минуте словаки открыли счет. Александр Зинченко проиграл борьбу на втором этаже, и ударом головой отличился Иван Шранц.
Для него это второй гол на Евро-2024, и он стал лидером в списке бомбардиров вместе с немцем Джамалом Мусиалой.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины
ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин
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21 июня в 16:00 в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура Евро-2024
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